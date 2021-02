In einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach hat es am späten Dienstagabend gebrannt. Ein Mieter wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, meldet die Feuerwehr. Der Mann war auf seiner Couch eingeschlafen, während in seiner Küche auf dem Herd Essen anbrannte. Ein Nachbar hatte die Feuerwehr alarmiert, nachdem er einen Rauchmelder im Haus gehört hatte.