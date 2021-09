Erzieher wegen Kindesmissbrauchs zu Haftstrafe verurteilt

per Mail teilen

Ein 56-jähriger Erzieher hat sich immer wieder an Kita-Kindern vergangen. Nun muss er ins Gefängnis.

Nach Angaben einer Gerichtssprecherin wurde der Angeklagte zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt - wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Kindern in drei Fällen. Auf dieses Strafmaß hätten sich Gericht, Verteidigung und Staatsanwaltschaft geeinigt, ohne die Anklagepunkte im Detail zu erörtern. Damit sei den Opfern eine Aussage vor Gericht erspart geblieben.

Opfer in drei Kindergärten

Die Taten hatte der 56-Jährige laut Staatsanwaltschaft zwei Jahre lang in drei verschiedenen Kindergärten verübt. Der Mann habe Kinder, die er betreute, unsittlich berührt, auch im Intimbereich, so die Anklage. Einer der betroffenen Kindergärten ist laut Gericht in Mainz, die beiden anderen Tatorte wollte das Gericht nicht nennen, weil das Rückschlüsse auf die Opfer zulassen könne. Nach Angaben des Gerichts war die Polizei auf den Mann aufmerksam geworden, nachdem einige Kita-Kinder die Übergriffe gemeldet hatten.

Umstrittener Begriff "Kinderpornografie" Nach Angaben der unabhängigen Kommission zur Aufklärung sexuellen Kindesmissbrauchs ist "Kinderpornografie" ein verharmlosender und ungenauer Begriff. Er täusche darüber hinweg, dass jede Darstellung dieser Art eine schwere Straftat ist. Im Strafrecht wird der Begriff allerdings derzeit weiterhin zur Definition von Missbrauchsdarstellungen verwendet.

Ursprünglich war der 56-Jährige auch wegen Herstellung und Besitzes kinderpornografischer Schriften angeklagt. Er hatte laut Staatsanwaltschaft Fotos von Kindergartenkindern gemacht, die einen "pornografischen Charakter" haben. Auch seien auf dem Computer des Angeklagten zahlreiche kinder- und jugendpornografische Dateien gefunden worden. Diese Anklagepunkte wurden aufgrund der Verständigung der Gerichtsparteien fallen gelassen.