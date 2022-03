In ein paar Tagen gibt es ersten Spargel aus Rheinhessen

Das schöne Wetter hat den Spargel auf den Feldern in Rheinhessen wachsen lassen. Bald geht die Ernte los.

Wenn das Wochenende so sonnig werde wie derzeit angekündigt, würden die ersten Betriebe voraussichtlich in den Tagen danach anfangen zu stechen, sagt Andreas Köhr vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd. Und wie das bei der Spargelernte so ist, werden auch in diesem Jahr zunächst kleinere Mengen gestochen. Das bedeutet, dass der erste Spargel teurer ist, als der, der danach geerntet wird. Ein Osteressen mit Spargel könne man aber sicher einplanen, sagte Köhr.

Erdbeerpflanzen blühen noch

Die rheinhessischen Erdbeeren sind vermutlich in vier Wochen reif. Derzeit würden die Pflanzen noch blühen, sagt Köhr. Da keine größeren Fröste mehr erwartet würden, könnten die ersten Erdbeeren voraussichtlich ab Mitte April geerntet und verkauft werden.