Die Feuerwehren aus Gebroth, Spabrücken, Bockenau und Rüdesheim (Landkreis Bad Kreuznach) sind nach eigenen Angaben zu ihrem ersten Flächenbrand in diesem Jahr gerufen worden. Demnach war am Donnerstagnachmittag eine Böschung an der Kreisstraße 26 zwischen Gebroth und Winterbach in Brand geraten. Laut Feuerwehr brannte es auf einer Fläche von gut 80 Quadratmeter. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen und kontrollierten die Fläche anschließend mit einer Wärmebildkamera. Der Einsatz sei nach gut einer Stunde beendet gewesen. Warum die Böschung in Brand geraten ist, ist unklar.