Erste Weinmesse seit Corona in der Rheingoldhalle

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am Sonntag und am Montag in der Mainzer Rheingoldhalle wieder eine Weinbörse statt. Sie richtet sich ausschließlich an Fachbesucher. Winzer, Gastronomen und Weinhändler können sich über den neuen Jahrgang 2021 informieren und sich miteinander austauschen. Aus der Region Rheinhessen-Nahe sind rund 30 Weingüter vertreten. Veranstalter ist der Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP). Laut VDP ist die Weinbörse Mainz die weltweit größte Fachmesse für deutsche Spitzenweine.