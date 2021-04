Wegen der Corona-Pandemie fällt in zahlreichen katholischen Gemeinden im Bistum Mainz die Feier der Erstkommunion aus. Bereits im vergangenen Jahr hatten viele Familien im Sommer nachgefeiert.

Am kommenden Sonntag ist weißer Sonntag - an diesem ersten Sonntag nach Ostern feiern in der Regel viele katholische Mädchen und Jungen, dass sie erstmals in der Messe an der Abendmahl- beziehungsweise Eucharistiefeier teilnehmen. Im vergangenen Jahr machte den Familien das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung. In diesem Jahr wiederholt sich das in vielen Pfarreien im Bistum Mainz.

Kommunion unter strengen Auflagen

Das Bistum Mainz hatte den Gemeinden zwar freigestellt, den weißen Sonntag zu begehen, allerdings ausschließlich unter strengen Auflagen. In der Empfehlung des Bistums heißt es, der weiße Sonntag dürfe nur unter den für Gottesdienste erlaubten Hygiene-Vorschriften stattfinden. So müssten die Kommunionkinder in kleine Gruppen aufgeteilt werden. Grundsätzlich habe das Bistum den Gemeinden geraten, die Feier der Erstkommunion zu verschieben, so eine Bistumssprecherin.

Feiern bis in den September verlegt

In den katholischen Gemeinden in Oppenheim, Nierstein und Dienheim (Kreis Mainz-Bingen) zum Beispiel ist die Erstkommunion in den September verlegt worden. Der zuständige Gemeindereferent, Joachim Josten, sagte dem SWR, viele Familien hätten auch von sich aus die Erstkommunion abgesagt. Es seien viel weniger Kommunionkinder angemeldet als in den Vorjahren.

Konfirmationen fallen auch aus

Eine ähnliche Empfehlung wie die des Mainzer Bistums hat auch die Evangelische Kirche Hessen Nassau (EKHN) ausgesprochen. Wann, wie und ob Konfirmations-Gottesdienste stattfinden, könnten die Kirchengemeinden vor Ort entscheiden. In den Gemeinden der EKHN werden nach eigenen Angaben jährlich mehr 18.000 Jugendliche konfirmiert.

Verluste für Kerzenhersteller

Auch für die Kerzenhersteller in der Region sind es schwierige Zeiten, zum Beispiel bei Tusar in Mainz. Dort ist die Produktion von Kerzen stark zurückgegangen. Nach Angaben des Chefs ist der Umsatz um etwa 30 Prozent gesunken.

In der Fabrik in der Mainzer Neustadt werden seit mehr als 180 Jahren Kerzen für Kirchen in der Region hergestellt. Auch für den Weißen Sonntag stellt Tusar individuelle Kerzen her. Da dieser in diesem Jahr coronabedingt weitgehend ausfällt, sei das Geschäft um 60 Prozent zurückgegangen.