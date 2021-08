Evelyn John und Matthias Hang waren Schreibtischtäter mit guten Jobs – bis sie alles aufgaben und in Rheinhessen Milchbauern wurden. Fast die einzigen in der Region. Sie bauen gerade in Grolsheim die erste Käsemanufaktur in der Region auf und machen dabei ständig neue Erfahrungen. Die Nachfrage ist schon jetzt groß, nicht nur bei ihren Kunden vor Ort, sondern auch bei Supermärkten und einigen anderen Geschäften. Regionalität und das Wohl ihrer Tiere stehen für die Jungbauern im Vordergrund, wie sie sagen. Und das mache sich bezahlt.