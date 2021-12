Vor einem Jahr gab es die ersten Corona-Impfungen

Vor einem Jahr wurden in einem Altenheim in Nieder-Olme (Kreis Mainz-Bingen) und einer Einrichtung in Mainz die ersten Bewohner gegen das Coronavirus geimpft. Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech hatte kurz vor Weihnachten 2020 die Zulassung in der EU erhalten. Weil der Impfstoff anfangs knapp war, wurden als erstes die besonders gefährdeten Menschen gegen das Coronavirus geimpft, zunächst in den Seniorenheimen. In der darauffolgenden Woche nahmen auch die Impfzentren in Rheinhessen und im Kreis Bad Kreuznach ihren Betrieb auf. Allein im Impfzentrum in Bad Sobernheim waren bis zu seiner Schließung im September vergangenen Jahres etwa 100.000 Menschen geimpft worden. Mit der vierten Corona-Welle ist inzwischen das Impfzentrum in Ingelheim wieder in Betrieb. Es gibt auch zahlreiche Impf-Angebote, bei denen man keinen Termin braucht.