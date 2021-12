Erste Bilanz der Kinderimpfungen im Kreis Mainz-Bingen

Im Ingelheimer Impfzentrum sind bisher mehr als 200 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren geimpft worden. Das teilt die Kreisverwaltung Mainz-Bingen in einer ersten Bilanz mit. Von den geimpften Kindern hätten 10 Prozent wegen Vorerkrankungen ein höheres Risiko, schwer an Corona zu erkranken. Um so viele Kinder wie nötig zu impfen, werde das Tempo in Ingelheim nochmal angezogen, so die Kreisverwaltung. Man plane zwischen den Jahren rund 1.000 Impfungen. Die Möglichkeit Kinder zwischen fünf und elf Jahren impfen zu lassen, besteht im Impfzentrum Ingelheim seit vergangener Woche. Es war das erste in Rheinland-Pfalz.