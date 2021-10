per Mail teilen

In Ingelheim startet in den kommenden Tagen die Ernteaktion "gelbes Band". Laut Stadt darf an Obstbäumen, die mit einer Markierung versehen sind, kostenlos und ohne Rücksprache geerntet werden. Dies beträfe städtische Flächen, aber auch Bürger könnten ihre Obstbäume zur Verfügung stellen. Ziel sei es, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und den Blick auf regional und saisonal verfügbares Obst zu lenken.