Innerhalb weniger Tage hat erneut ein Mann in einer Regionalbahn randaliert. Bei seiner Festnahme am Mainzer Hauptbahnhof stellte sich heraus: Er wurde bereits gesucht.

Der 27-Jährige war am Mittwoch mit der Regionalbahn RE3 von Bad Kreuznach nach Mainz unterwegs - allerdings ohne Fahrschein. Als der Zugbegleiter den Fahrgast kontrollierte, zeigte der zwar auf seinem Handy ein Ticket vor. Doch das gehörte einer anderen Person.

Zugbegleiter ruft Bundespolizei in Mainz zu Hilfe

Schon bei der Kontrolle verhielten sich der Mann und seine beiden Begleiter sehr aggressiv, so die Polizei. Deshalb kam dem Zugbegleiter ein mitreisender Polizeibeamter zu Hilfe. Im Laufe der Diskussion zerbrach einer der Begleiter des 27-Jährigen dessen Mobiltelefon - vermutlich, um zu vertuschen, dass das Ticket auf einen anderen Namen ausgestellt war.

Schließlich rief der Zugbegleiter die Bundespolizei zur Unterstützung herbei. Die Beamten erwarteten den Zug dann bereits bei der Einfahrt um kurz nach 19 Uhr im Mainzer Hauptbahnhof. Dort wehrte sich der aggressive Mann weiter gegen alle polizeilichen Maßnahmen und versuchte zu flüchten.

Messer in der Tasche, Betäubungsmittel im Rucksack

Die Polizisten fesselten den Mann, der sich weiter wehrte, die Beamten beleidigte und einen von ihnen trat. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizeibeamten ein Messer, griffbereit in der Hosentasche, außerdem in seinem Rucksack ein Teppichmesser, Betäubungsmittel und eine Spielzeugpistole. Die Gegenstände wurden allesamt sichergestellt.

Mann wegen Körperverletzung in Bad Kreuznach gesucht

Bei der weiteren Überprüfung zeigte sich dann, dass der Mann bereits in zwei Fällen wegen Körperverletzung und Betruges von der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach gesucht wurde. Er wurde mit zur Dienststelle genommen, am Tag darauf in Untersuchungshaft genommen und sitzt jetzt in der JVA Rohrbach.

Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen diverser Vergehen eingeleitet: darunter tätlicher Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Betrug, Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Bereits am Montag Randale im Zug und Festnahme in Mainz

Erst am Montag hatte ein 43-Jähriger - ebenfalls kurz vor Mainz - in einem ICE randaliert und den Zugbegleiter bedroht und beleidigt. Der Mann wurde am Mainzer Hauptbahnhof festgenommen. Auch in diesem Fall war der Randalierer bereits gesucht worden und zwar von der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Vortäuschens einer Straftat.