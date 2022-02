Wieder Busstreiks in Rheinhessen/Nahe

Die privaten Busunternehmen in Rheinhessen und in Bad Kreuznach streiken am Mittwoch wieder. Betroffen sind laut der Gewerkschaft Verdi die Busse der "DB Regio Bus Mitte" in Alzey und Worms. Außerdem die Stadtbusse in Bad Kreuznach und einzelne Busse der MVG in Mainz. Gestreikt wird ab 3 Uhr in der Nacht, der Ausstand dauert den ganzen Tag. In Bad Kreuznach war beim Warnstreik Anfang der Woche die "Eurobus GmbH RLP" mit Ersatzbussen eingesprungen. Die streiken dieses Mal aber auch mit. Die Busse des Omnibusverkehrs Rhein-Nahe ORN fahren nach Fahrplan. Anfang kommender Woche soll der Busfahrerstreik fortgesetzt werden.