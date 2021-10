Busfahrer streiken erneut

Im Landkreis Alzey-Worms und in der Stadt Bad Kreuznach stehen am Freitag erneut viele Busse still. Die Gewerkschaft verdi hat kurzfristig Busfahrerinnen und Busfahrer der privaten Busunternehmen zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Am Streik beteiligen sich die Fahrer der Bad Kreuznacher Stadtbusgesellschaft und der DB Regio Mitte. Grund sei die Blockadehaltung der Arbeitgeber, so die Gewerkschaft. Obwohl das Land mehrere Millionen Euro Förderung bewilligt habe, seien die Arbeitgeber weder bereit einen Tarifvertrag zu unterzeichnen noch in die Schlichtung zu gehen.