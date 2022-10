Immer wieder Feuer in Worms - Polizei richtet Ermittlungsgruppe ein

Seit Monaten brennen in Worms immer wieder Strohballen oder Kompostanlagen. Jetzt hat die Wormser Polizei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die der Ursache auf den Grund gehen soll.

Am Wochenende standen mehrere hundert Heuballen in Worms in Flammen. Wenige Tage davor hatte es auf der Kompostanlage im Norden der Stadt gebrannt. Die Feuer waren jeweils am späten Abend ausgebrochen.

Wiederholt Brand auch in Kompostanlagen

In Worms sind Fälle wie diese nichts Neues: Ähnliche Brände hatte es auch schon im Sommer gegeben: Im Juli und August hatte es zwei mal auf derselben Kompostanlage gebrannt. Im August standen zudem schon einmal 300 Heuballen in Flammen. Auch damals waren die Feuer am späten Abend ausgebrochen.

Ermittlungsgruppe schließt Brandstiftung nicht aus

Die Wormser Polizei richtet nun eine Ermittlungsgruppe ein, die sich mit den wiederholten Bränden in der Stadt befassen soll. Nach Angaben der Ermittler sei Brandstiftung nicht auszuschließen.

Polizei Worms vergleicht aktuelle Fälle mit Bränden im Sommer

"Wir untersuchen die Brände von dieser Woche und vergleichen sie mit denen vom Sommer", so ein Sprecher der Polizei Worms. Bislang gebe es jedoch keine Hinweise auf Verdächtige.

Wie viele Polizisten in der neuen Ermittlungsgruppe arbeiten werden, könne man im Moment noch nicht sagen. "Das findet sich jetzt erst", so der Sprecher.