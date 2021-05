Bei den Ermittlungen zum Tod eines Hundewelpens in Ingelheim hat die Polizei unter anderem einen Hobby-Züchter in der Region überprüft. Allerdings habe sich ein Verdacht gegen den Züchter nicht erhärten können, so ein Polizeisprecher. Während der tote Welpe ein Malteser-Mischling gewesen sei, habe es sich bei den Hunden des Züchters um reinrassige Malteser gehandelt. Nach Angaben des Polizeisprechers sei es sehr wahrscheinlich, dass der tote Hund aus einer illegalen Welpenlieferung aus dem Ausland stamme. Der tote Welpe war im April im Ingelheimer Ikasee gefunden worden. Er war mit einem Virus infiziert und an einer schweren Kopfverletzung gestorben. Es war vermutet worden, dass er wegen seiner Erkrankung erschlagen worden sein könnte. Das Tierheim Ingelheim hatte Anzeige erstattet.