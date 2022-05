Laster schleift Frau mehrere Meter mit

Die Polizei Mainz hat Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 65-jähriger Fahrer am Freitagvormittag mit seinem Lkw in der Nähe des Mainzer Rheinufers unterwegs. Als er links abbog, erfasste er laut Polizei aus bisher noch ungeklärter Ursache eine 24-jährige Fußgängerin und schleifte sie einige Meter weit mit. Die junge Frau erlitt dabei schwere Verletzungen an den Beinen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei dem Lkw-Fahrer zeigte keine Alkoholisierung an. Die weiteren Ermittlungen werden nach Angaben der Polizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz geführt.