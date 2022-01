Ermittlungen nach unangemeldeten Corona-Protesten

per Mail teilen

Nach den Protesten gegen Corona-Maßnahmen in Bad Kreuznach am Montagabend müssen knapp 80 Menschen mit einem Bußgeld rechnen. Hintergrund ist, dass die Stadt in der vergangenen Woche die sogenannten Montagsspaziergänge als nicht angemeldete Versammlungen verboten hatte.

Mehrere Hundert Menschen hatten sich gestern Abend über dieses Verbot hinweggesetzt und waren trotzdem in der Bad Kreuznacher Innenstadt unterwegs. Nach Angaben der Polizei war es nicht möglich, alle zu kontrollieren, weil die Menschen die meiste Zeit in vielen Kleingruppen durch die Gassen liefen.

An einer Straße habe man dann aber eine sogenannte Kontrollstelle errichten können und insgesamt 78 Menschen überprüft. Diese hätten sich zum Großteil friedlich verhalten. Gegen zwei Leute wurden wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte Strafanzeigen gestellt. Außerdem wurden gegen alle Kontrollierten Ermittlungsverfahren wegen der Teilnahme an einer nicht angemeldeten Versammlung eingeleitet.