Ermittlungen nach tödlichem Unfall mit Tretroller-Fahrer dauern an

Die Ermittlungen nach dem tödlichen Unfall eines Tretroller-Fahrers in Mainz dauern an. Laut Polizei liegen inzwischen die Ergebnisse der Obduktion vor. Sie sollen in ein Gesamtgutachten einfließen, das die Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben hat. Dazu gehörten auch Spuren am Bus und Videoaufnahmen, die den Unfall teilweise zeigen würden, so ein Polizeisprecher. Wann das Gutachten vorliegt, ist noch nicht klar. Der 22-jährge Tretroller-Fahrer war Ende November in der Mainzer Innenstadt von einem Linienbus erfasst und überrollt worden. Das Opfer starb noch an der Unfallstelle.