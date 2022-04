Ermittlungen nach pro-russischer Demo in Bad Kreuznach

Rund 450 Menschen hatten am Sonntag an einer pro-russischen Demonstration in Bad Kreuznach teilgenommen. Für mindestens einen Protestler hat dies ein juristisches Nachspiel.

Während am Sonntag die furchtbaren Bilder von den mutmaßlichen Kriegsverbrechen im ukrainischen Butscha die Weltöffentlichkeit erreichen, laufen mehrere hundert Menschen durch Bad Kreuznach, skandieren laut "Russia" und schwenken Fahnen. Vor allem russische Flaggen sind zu sehen, aber auch alte Sowjet-Fahnen mit Hammer und Sichel und auch mindestens eine Marinekriegsflagge. Verbotene Zeichen? Staatsanwaltschaft ermittelt Unter anderem diese Fahne hat nun ein juristisches Nachspiel. Die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz werde prüfen, ob sie auf der Demonstration hätte gezeigt werden dürfen, so Christian Kirchner von der Bad Kreuznacher Polizei. Außerdem habe man einen Teilnehmer angezeigt - der auf seiner Mütze ein russisches St. Georgs-Band trug. Das Militärabzeichen hat die Form des Buchstabens "Z". Das "Z“ gilt als Symbol für die russische Seite im Krieg gegen die Ukraine. Es steht vermutlich für "za pobedy", also "für den Sieg"“ und taucht in Internetvideos und auf russischen Militärfahrzeugen auf. Um dieses Symbol geht es: Ein Mann trägt bei der pro-russischen Demo in Bad Kreuznach das "Z"-Symbol auf seiner Mütze. SWR Geldstrafe oder bis zu drei Jahre Haft Nach der Demonstration habe man die Personalien des Mannes mit der "Z"-Mütze aufgenommen und ihn darauf hingewiesen, dass er sich strafbar verhalten habe, so Kirchner weiter. Das Zeigen des "Z"-Zeichens während einer öffentlichen Versammlung sei eine Straftat. "Belohnung und Billigung von Straftaten" nennt sich der entsprechende Straftatbestand. Er werde mit einer Geldstrafe oder Gefängnis mit bis zu 3 Jahren geahndet. Auch das werde nun die Koblenzer Generalstaatsanwaltschaft prüfen. Nach Angaben der Polizei hatte es die Stadt Bad Kreuznach auch zur Auflage für die Genehmigung der Demonstration gemacht, dass das "Z" nicht gezeigt werden darf. Das "Z" gilt mittlerweile als Symbol für den russischen Krieg in der Ukraine. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/TASS | Sergei Malgavko "Z" an sich nicht strafbar Da die Strafverfolgung bei einem einzelnen Buchstaben gar nicht so einfach ist, hat das rheinland-pfälzischen Innenministerium nach eigenen Angaben die Polizeidienststellen im Land sensibilisiert, genau hinzuschauen. Generell müsse immer im Einzelfall betrachtet werden, in welchem Zusammenhang der Buchstabe verwendet werde, heißt es aus dem Ministerium.