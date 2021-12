Mainzer Polizei überprüft diskriminierende Äußerungen des AfD-Fraktionsvorsitzenden in Bad Kreuznach

per Mail teilen

Die Mainzer Polizei prüft nach den Äußerungen des AfD-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag Bad Kreuznach über zwei behinderte Menschen den Sachverhalt. Der Mann ist Polizist.

Aus dem Mainzer Polizeipräsidium heißt es, dass eine disziplinarrechtliche Überprüfung der Äußerungen eingeleitet wurde. Bei dem AfD-Fraktionsvorsitzenden handelt es sich um einen Polizisten aus Waldböckelheim (Kreis Bad Kreuznach). Wie das Mainzer Polizeipräsidium mitteilt, ist der Mann Kriminalhauptkommissar und in Bad Kreuznach beschäftigt.

Der Mainzer Polizeipräsident Reiner Hamm sagte, er werde es nicht akzeptieren, dass Mitarbeiter seiner Behörde derartig diskriminierende und verächtlich machende Äußerungen tätigten. Außerdem, so Hamm weiter, sei der Vorgang der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach zur strafrechtlichen Überprüfung vorgelegt worden.

Reiner Hamm, Mainzer Polizeipräsident picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Menschen als "Problemfall" bezeichnet

In der schriftlichen Stellungnahme der AfD-Fraktion zum Haushalt des Kreises hatte der Fraktionsvorsitzende Lutz Haufe Bezug genommen auf zwei junge Menschen mit Behinderung und sie als "Problemfälle" bezeichnet, die "durch ihr krankhaftes asoziales Verhalten unseren Kreis täglich 5.000 Euro kosteten, was uns eine kaum nachvollziehbare Summe von 1,6 Millionen Euro jährlich kostete und durch den Tod eines dieser Personen nunmehr immer noch zumindest die Halbierung dieser Unsumme in Zukunft kosten wird?"

Lewentz: "Das ekelt mich an"

Landrätin Bettina Dickes (CDU) hatte die Stellungnahme der AfD noch während der Sitzung als menschenunwürdig bezeichnet. Eine Grenze sei überschritten worden. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) sagte am Mittwoch: "Das ekelt mich an, diese Wortwahl und die Intention die hintendran steht."

AfD-Kreisverband Bad Kreuznach distanziert sich

Der Kreisverband der AfD hat sich inzwischen von den Äußerungen Haufes distanziert. Haufe war Mitte des Jahres aus der AfD ausgetreten, ist aber nach wie vor Vorsitzender der AfD-Kreistagsfraktion. Deren Mitglieder hatten die Stellungnahme alle unterschrieben.