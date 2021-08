Anfang August brannten in Nierstein mehrere hundert Strohballen. Die Polizei ist sich sicher: Das Feuer wurde gelegt. Sie prüft nun, ob es einen Zusammenhang mit ähnlichen Bränden gibt.

Am frühen Sonntagmorgen des ersten Augusts gingen in den Weinbergen zwischen Nierstein und Schwabsburg rund 500 Strohballen in Flammen auf. Feuerwehr, Polizei und Rettungssanitäter waren mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten mehr als zwölf Stunden. Die Strohballen gehörten zwei Weingütern, die sie dort gelagert hatten. Es entstand ein Schaden von knapp 15.000 Euro.

Selbstentzündung unwahrscheinlich

Inzwischen hat die Oppenheimer Polizei Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Von Beginn an sei es unwahrscheinlich gewesen, dass sich das Feuer selbst entzündet habe, so eine Sprecherin. Allerdings gestalteten sich die Ermittlungen schwierig, unter anderem weil kein Brandbeschleuniger gefunden worden sei und weil sich auch keine Zeugen gemeldet hätten.

Serienbrandstifter unterwegs?

Man prüfe auch mögliche Zusammenhänge mit ähnlichen Bränden in Rheinhessen. So waren Ende März auf einem Acker zwischen Selzen und Mommenheim (Kreis Mainz-Bingen) 3.000 Strohballen in Flammen aufgegangen. Hierbei war ein Schaden von 170.000 Euro entstanden. Auch hier geht die Polizei von Brandstiftung aus. Eine Nacht davor hatten Heuballen auf einem Feld zwischen Hahnheim und Sörgenloch gebrannt. Die Polizei in Oppenheim hofft nun weiterhin auf Zeugenhinweise.

Zuerst hatte die Allgemeine Zeitung über die Ermittlungen berichtet.