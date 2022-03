Ermittlungen nach Bootsunglück mit totem Mädchen

Die Ermittlungen nach dem Bootsunglück in Wiesbaden mit dem toten, siebenjährigen Mädchen dauern an. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wartet die Behörde auf das Gutachten des Sachverständigen. Das Gutachten soll klären, wie es vor 11 Tagen zu dem Feuer an Bord des Motorbootes im Schiersteiner Hafen kommen konnte. Bislang geht man davon aus, dass der Vater der Siebenjährigen, das Boot betankt und möglicherweise den Benzinkanister nicht verschlossen hat. Der Treibstoff sei mit einer Heizquelle in Berührung gekommen, es habe eine Verpuffung gegeben, die den Vater von Bord schleuderte, so ein Sprecher der Wiesbadener Staatsanwaltschaft. Geprüft werde außerdem, ob das Kind richtig beaufsichtigt worden sei. Beim Jugendamt habe es entsprechende Hinweise in der Vergangenheit gegeben, so die Staatsanwaltschaft. Gegen den Vater wird ermittelt wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Brandstiftung.