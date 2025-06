Politischer Hintergrund? Angriffe auf Mainzer Polizei

Samstagnacht hatten Unbekannte einen Transportbus der Polizei in Brand gesetzt. Zudem wurden Plakate mit polizeifeindlichen Sprüchen beschmiert.

Der Polizeibus brannte in der Nacht auf Samstag, den 7. Juni. Polizisten hatten den Bus neben der Altstadtwache in der Eppichmauergasse in Mainz geparkt. Nur zehn Minuten später loderten Flammen aus dem Frontbereich. Verletzt wurde niemand.

Polizei spricht von Brandanschlag - Bekennerschreiben

Laut der Polizei schließt der Brandsachverständiger einen technischen Defekt aus. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Zudem sei auf einer Internetplattformm ein Schreiben aufgetaucht. In dem bekenne sich eine Gruppierung zu der Tat.

"In dem Schreiben wird die Brandstiftung am Polizeifahrzeug in einen Zusammenhang mit den aktuellen bundespolitischen Entscheidungen zu Grenzkontrollen gestellt", so die Mainzer Polizei. Die Ermittler prüfen jetzt die Echtheit und die Hintergründe des Schreibens.

Die Mainzer Kripo sucht jetzt weiter nach der genauen Brandursache und hofft auf Zeugenhinweise.

Werbeplakate für "Nachtstreife" beschmiert

Auch zu einer weiteren Straftat bittet die Polizei um Hinweise. In der Nacht auf Donnerstag, den 12. Juni, wurden im Stadtgebiet an zehn Plakate, auf denen Polizistinnen und Polizisten abgebildet sind, beschädigt. Unbekannte haben Schmähungen und Beleidigungen auf die Werbeplakate für die SWR-Doku "Nachtstreife" gesprüht.

Auch in diesen Fällen vermutet die Polizei einen politischen Hintergrund. Möglicherweise stehen die beiden Taten in Zusammenhang.