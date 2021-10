Staatsanwaltschaft ermittelt gegen CBD-Händler

per Mail teilen

Die Staatsanwaltshaft Bad Kreuznach ermittelt gegen Händler von Erzeugnissen mit Cannabidiol (CBD). Unter anderem seien in Mainz und im Kreis Bad Kreuznach Wohn- und Geschäftsräume durchsucht worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht, dass die Betreiber verschiedener Ladengeschäfte und Online-Shops nicht zugelassenen Produkte verkauft haben. Damit könnten sie gegen das Lebensmittelgesetz und das Arzneimittelgesetz verstoßen haben. Bei den Durchsuchungen seien außerdem in einem Fall Kokain, Haschisch und Marihuana sichergestellt worden, in einem weiteren Fall eine Indoorplantage mit elf Marihuana-Pflanzen entdeckt worden.