Fall eines erschossenen Mannes ist noch nicht abgeschlossen

Nach der Festnahme einer 35-jährigen Frau in der vergangenen Woche dauern die Ermittlungen im Fall eines erschossenen Mannes in Mainz-Kastel weiter an. Wie die Staatsanwaltschaft auf SWR-Nachfrage mitteilt, sei der Fall weiterhin nicht aufgeklärt, auch wenn die 35-Jährige wegen des dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft sitze. Es werde in alle Richtungen ermittelt, so die Staatsanwaltschaft weiter. Untersucht werde auch, ob weitere Menschen an der Tat beteiligt waren oder ob ein Bezug zum Rocker-Milieu vorlag. Der 41-jährige Mann war Mitte Juli von einem Zeugen tot in einer Unterführung im Stadtteil Mainz-Kastel gefunden worden.