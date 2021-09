Todes-Ermittlungen eingestellt

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft hat im Fall einer getöteten Frau in Gabsheim (Kreis Alzey-Worms) die Ermittlungen eingestellt. Nach Informationen der leitenden Oberstaatsanwältin geht die Behörde davon aus, dass der 55-jährige Lebensgefährte erst die Frau und dann sich selbst umgebracht hat. Angehörige der Frau hatten in der Nacht zum 23. August ihre Leiche entdeckt. Wenige Stunden später wurde auch der Mann tot aufgefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann die Frau ermordet hat, weil sie zuvor die Beziehung zu ihm beendet hatte. Es gebe keine Hinweise, dass andere an dem Verbrechen beteiligt waren.