Eigentlich wollte die Polizei Bad Kreuznach nur Autofahrer an einer gefährlichen Stelle bei Hargesheim kontrollieren. Doch dann ging es plötzlich Schlag auf Schlag.

Am Montagnachmittag hatte die Polizei Bad Kreuznach ihre Kontrollstelle an der Landstraße zwischen Windesheim und Hargesheim aufgebaut. An dieser Stelle, kurz vor Hargesheim, hatte es in letzter Zeit immer wieder Unfälle gegeben. Auch Anwohner hatten darüber geklagt, dass Autos hier oft viel zu schnell unterwegs seien.

Schnellste Autofahrerin mit Tempo 90 statt 60 unterwegs

Und die Geschwindigkeitskontrolle sollte sich wirklich lohnen. In kurzer Zeit konnten die Beamten und Beamtinnen elf Tempoverstöße auf der abschüssigen Strecke feststellen. Einige weitere hätten sie in diesem Moment aus logistischen Gründen schlicht nicht verfolgen können, heißt es.

Am schnellsten war laut Polizei bei erlaubten 60 km/h eine Autofahrerin mit 90 km/h. Sie erwartet voraussichtlich ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro und ein Punkt im Verkehrszentralregister.

Viele benutzten verbotene Schleichwege

Doch das war noch nicht alles. Nach Angaben der Polizei wurden als "Beifang" der Kontrolle am Kreisverkehr Hargesheim/Gutenberg noch mehrere Autofahrer dabei ertappt, wie sie einen verbotenen Schleichweg nutzten. Dafür bekamen sie jeweils einen Knollen über 50 Euro.

Moped ohne Zulassung, Fahrer ohne Führerschein

Die Krönung des Ganzen war dann aber das Verhalten eines 16-jährigen Mopedfahrers. Der versuchte offenbar, vor der Kontrolle zu türmen und raste davon. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd konnte die Polizei den Jugendlichen unfallfrei stellen. Dabei zeigte sich, dass das Zweirad weder zugelassen noch versichert war. Außerdem hatte der 16-Jährige keinen Führerschein. Ihm droht jetzt eine ganze Reihe von Bußgeldern.

Polizei will künftig häufiger bei Hargesheim kontrollieren

Selbst die Polizei war offenbar überrascht davon, wie viele Vergehen sich in der kurzen Zeit der Kontrolle vor ihrer Nase ereigneten. In der Pressemitteilung dazu heißt es, man werde "in naher Zukunft weitere Kontrollen an der dortigen Örtlichkeit anstreben".