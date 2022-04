Hohe Produktionskosten bei Erdbeerernte wegen Ukraine-Krieg

Erdbeer-Anbauer in Rheinhessen haben dieses Jahr gestiegene Produktionskosten. Das teilt der Bauern-und Winzerverband mit.

Der Ukraine-Krieg und die damit gestiegenen Preise für Treibstoff, Düngemittel oder Folien - das ist nur ein Grund für die gestiegenen Produktionskosten, so ein Sprecher. Landwirte müssten auch einen höheren Mindestlohn für ihre Erntehelfer bezahlen. Bei manch einem Landwirt schlägt sich das auf den Preis für eine 500 Gramm Schale nieder. Ein Mainzer Landwirt verlangt beispielsweise derzeit 4,80 Euro - vergangenes Jahr waren es noch 4,50 Euro.

Laut Bauern- und Winzerverband unterliegt der Erdbeer-Preis vielen Schwankungen. Ein Faktor sei das Wetter und damit der Ernteertrag. Derzeit werden in Rheinhessen Erdbeeren geerntet, die aus begehbaren Folientunneln stammen. Freilanderdbeeren sind erst in ein paar Wochen an der Reihe. Anbaugebiete in der Region sind das Umland von Mainz, Ingelheim und das Altrheingebiet.