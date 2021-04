Die weiterführenden Schulen in Mainz sind in dieser Woche wegen der hohen Corona-Inzidenz zu. Jetzt wollen die Eltern in Mainz wissen, wie es nächste Woche weitergeht.

Die Stadt Mainz hatte vergangene Woche wegen der hohen Corona-Inzidenz beschlossen, die weiterführenden Schulen zu schließen. Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) wollte nicht so lange warten, bis der Inzidenzwert über 200 steigt. Ab diesem Wert sehen die Landesregelungen Schulschließungen vor. Die Stadt hatte aber schon vorher verschärfte Regeln für Mainz erlassen. Mit den Schulschließungen wollte die Stadt vor allem die Kontakte in Bus und Bahn auf dem Schulweg der Kinder vermeiden. Die Grundschulen in Mainz sind dagegen geöffnet. Diese Regelungen gelten nur bis zum 25. April, also bis zum kommenden Sonntag.

Schulschließungen: Stadt Mainz wartet auf Bundesrat

Ob die Stadt Mainz überhaupt noch eine Regelung erlassen muss, ist abhängig von der neuen bundeseinheitlichen Notbremse. Diese sieht vor, dass die Schulen bei einer Corona-Inzidenz von 165 schließen müssen.

Ein Sprecher der Stadt Mainz sagte auf SWR-Anfrage, sobald klar sei, welche Regelungen diese bundeseinheitliche Notbremse enthalte, und sobald diese rechtskräftig seien, wisse man mehr. Dann wolle die Stadt schauen, welche Regelungen die Stadt in einer Allgemeinverfügung treffen müsse. Dabei gehe es eben auch um die Frage, ab welcher Inzidenz Schulen und auch Kindergärten geschlossen bleiben müssten.

Infektionsschutzgesetz muss noch in den Bundesrat

Der Bundestag hat am Mittwoch die sogenannte bundeseinheitliche Corona- Notbremse verabschiedet. Jetzt ist der Bundesrat am Donnerstag an der Reihe. Stimmt die Länderkammer dem geänderten Infektionsschutzgesetz auch zu, könnte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Infektionsschutzgesetz unterzeichnen. Damit wäre der Weg frei für das Inkrafttreten der bundeseinheitlichen Corona-Bremse.