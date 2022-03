Der entlaufene Bulle in Alzey wird nicht geschlachtet

Am Montag war ein Bulle vom Schlachthof in Alzey abgehauen und später auf dem Gelände eines Autohauses eingefangen worden. Die Flucht rettet nun doch sein Leben.

Der Betreiber eines Gnadenhofs in der Nähe von Hamburg, Werner Eggert, hatte über die sozialen Medien von der Flucht des Bullen vor dem Schlachter in Alzey erfahren. Und das Schicksal des Tieres rührte ihn. Eggert setzte alle Hebel in Bewegung und über die Online-Zeitung "Alzeyer Zeitung" gelang es ihm letztlich Kontakt mit dem Besitzer des Bullen aufzunehmen.

Bulle braucht Gesellschaft

Der Besitzer des Tieres habe ihm dann die ganze Geschichte erzählt, sagte Eggert dem SWR. Demnach sei der Bulle Gesellschaft gewohnt. Das Tier sei offenbar so aufgeregt gewesen von seinem Besitzer getrennt zu werden, dass es schon auf der Fahrt zum Schlachthof im Anhänger durchgedreht sei. Und dann habe der Bulle die erste Gelegenheit zur Flucht ergriffen.

Dieser Bulle ist am Montag von einem Schlachthof in Alzey geflohen. Eingefangen wurde er auf dem Gelände eines benachbarten Autohauses. Polizei Alzey

Klappt der Transport nach Hamburg?

Werner Eggert will nächste Woche den Landwirt im Taunus besuchen und den Bullen kennenlernen. Dann könne er abschätzen, ob der Transport in den Norden funktionieren kann, wenn das Tier so unter Trennungen leidet. Wenn nicht, werde er eine andere Lösung finden, so Eggert weiter. Mit dem Besitzer jedenfalls habe er sich auf einen Preis geeinigt, das heißt: Der Bulle wird nicht geschlachtet.

Auch eine Patenschaft ist möglich

Werner Eggert sagt von sich, er sei eigentlich Künstler und kein Landwirt, aber er könne gut mit Tieren. Auf seinem Gnadenhof bei Hamburg lebten Pferde, Hunde, Hühner und eine Taube namens Helga. Sollte der Transport des Bullen dorthin nicht funktionieren, könnte sich Eggert auch eine Patenschaft vorstellen. Dann würde er künftig das Futter für das Tier bezahlen.