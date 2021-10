Rentnerin mit Enkeltrick um 40.000 Euro gebracht

In Worms hat eine Rentnerin 40.000 Euro durch den sogenannten Enkeltrick verloren. Die Frau bekam laut Polizei am Dienstagmittag einen Anruf angeblich von ihrer Tochter. Diese behauptete, sie habe jemanden totgefahren. Anschließend wurde der Telefonhörer an einen angeblichen Polizisten weitergereicht. Der erklärte, würden keine 40.000 Euro gezahlt, komme die Tochter für ein halbes Jahr in Untersuchungshaft. Er redete über eine Stunde lang am Telefon auf die Rentnerin ein, bis sie das Geld wenig später einem unbekannten Mann an ihrer Haustür übergab.

Ähnlich erging es am Montag einer Frau aus Alzey. Sie hatte aufgrund einer Lügengeschichte 25.000 Euro an Unbekannte übergeben.