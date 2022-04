Energieversorger in der Region haben genug Gas

per Mail teilen

Die Gasversorger in der Region gehen aktuell davon aus, dass alle Kunden weiterhin mit ausreichend Gas versorgt werden können. Am Mittwoch hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen vor dem Hintergrund, dass russische Gaslieferungen nach Deutschland eingestellt werden könnten. Der Darmstädter Energieversorger Entega hat nach Angaben eines Sprechers kurz vor Beginn des Ukraine-Krieges Gas für das gesamte laufende Jahr eingekauft. Aktuell seien die Gasspeicher der Zwischenhändler, von denen Entega Gas beziehe, noch gut gefüllt. Eine absolute Garantie, dass die Zwischenhändler nicht doch noch Lieferschwierigkeiten bekämen, gebe es aber nicht, so der Sprecher. Auch der Energieversorger ESWE aus Wiesbaden hat nach eigenen Angaben den Großteil des Gases für dieses Jahr bereits eingekauft. Die Stadtwerke Bad Kreuznach sind nach Informationen der Allgemeinen Zeitung ebenfalls mit genügend Gas eingedeckt. Laut den Gasversorgern müssen sich Verbraucher aber auf steigende Preise einstellen.