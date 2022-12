Energiekrise - Rathäuser in Rheinhessen/Nahe bleiben zwischen den Jahren geschlossen

Viele Menschen haben zwischen den Jahren Urlaub und hätten somit Zeit für den ein oder anderen Behördengang. Den Besuch im Rathaus kann man sich aber vielerorts sparen.

So haben beispielsweise die Verwaltungen der Städte Alzey und Bad Kreuznach geschlossen, ebenso die der Verbandsgemeinden Rüdesheim, Wonnegau und Langenlonsheim-Stromberg. Erst am 2. Januar 2023 werde wieder der reguläre Betrieb aufgenommen, heißt es von Seiten der betroffenen Kommunen.

"Die Verwaltung möchte damit vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Notwendigkeit des Energiesparens einen sichtbaren Beitrag leisten, um den Energieverbrauch in den Verwaltungsgebäuden sinnvoll zu reduzieren."

Strom und Erdgas wird gespart

Mit dieser Maßnahme werde für einen Zeitraum von neun Tagen Strom gespart, so die Verbandsgemeinde Wonnegau, insbesondere der für die Beleuchtung und für den Betrieb der Computer. Außerdem könne die Raumtemperatur nochmal deutlich gesenkt werden, wodurch man auch Erdgas spare.

Die meisten Verwaltungen haben aber trotz der Schließung Notdienste eingerichtet, beispielsweise für Sterbefälle oder dringende Pass-Angelegenheiten.

Energieeinsparverordnung: Heizung runter, Licht aus

Seit dem 1. September 2022 gilt die Energieeinsparverordnung des Bundes. Sie legt fest, wie Städte und Gemeinden Energie sparen sollen. So sollen etwa Räume, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Computern sitzen, nur noch auf maximal 19 Grad geheizt werden. Teil der Energiesparverordnung ist auch, dass die Beleuchtung in den Städten reduziert wird: So dürfen öffentliche Gebäude und Baudenkmäler nicht mehr aus repräsentativen Gründen angestrahlt werden. Die Energieeinsparverordnung gilt vorerst bis Ende Februar.