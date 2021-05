Zum traditionellen Zuckerfest treffen sich am Donnerstag viele Muslime in Worms zu einem Gottesdienst. Wegen Corona gibt es aber kein großes Fest.

Muslime in der Region feiern am Donnerstag das Ende des Fastenmonats Ramadan, das sogenannte Zuckerfest. In Worms treffen sich die Gläubigen deshalb bereits am Morgen um 6 Uhr zum traditionellen Fest-Gottesdienst.

Normalerweise bis zu 400 Gläubige beim Zuckerfest

Davon abgesehen, wird es nach Angaben eines Sprechers des muslimischen Kulturvereins in Worms, in diesem Jahr wegen der Corona-Beschränkungen, kein großes Fest geben. Normalerweise feiern bis zu 400 Menschen das Ende des Fastenmonats. In diesem Jahr sei stattdessen Geld gesammelt worden, um Lebensmittelpakete für Bedürftige zusammenzustellen. Diese würden dann morgen verteilt.

Online-Gottesdienste zum Ende des Ramadan

Auch in Mainz fallen die großen Feierlichkeiten aus. Die Gläubigen würden unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen lediglich in den Moscheen zusammenkommen. Kurzfristig hatte die Stadt Mainz den Muslimen ein Gelände im Volkspark für die Feierlichkeiten angeboten, die Auflagen seien aber so schnell nicht umsetzbar gewesen, hieß von Seiten des Arbeitskreises Mainzer Muslime. Die Gottesdienste würden nun zum Teil online übertragen. Das Zuckerfest bildet traditionell das Ende des Fastenmonats Ramadan und wird normalerweise drei Tage gefeiert.