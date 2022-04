Ende der Maskenpflicht in Mainz: Viele tragen weiter Mundschutz

Endlich ohne Maske einkaufen: Das ist nun erlaubt. Doch in Mainz waren am Montag viele Menschen noch vorsichtig. Auch in Bad Kreuznach waren noch nicht alle "oben ohne" unterwegs.

In der Mainzer Innenstadt sieht es am Montagvormittag eigentlich aus wie immer. Menschen schlendern durch die Altstadt, stehen vor Schaufenstern oder sitzen in einem Café. An den Eingängen zu den Geschäften fehlen jedoch die Aufkleber und Schilder mit den Hinweisen auf die Maskenpflicht. Dafür hängen nun neue Zettel dort. An der Tür eines Hutgeschäftes zum Beispiel steht: "Liebe Kunden, aufgrund der momentanen Lage und der Kundennähe speziell in unserer Branche, bitten wir Sie Maske zu tragen." Und am Eingang eines Supermarktes in der Augustinerstraße steht: "Die Maskenpflicht entfällt. Wir empfehlen jedoch weiterhin das Tragen einer Maske". Eine Kaufhaus-Kette weist lediglich daraufhin, dass keine Maske mehr getragen werden muss.

Shopping ohne Maske: Das ist seit dem 4. April 2022 wieder möglich. SWR Corinna Lutz

Die 7-Tage-Inzidenz in Mainz lag zuletzt bei über 2.000. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum viele in der Innenstadt weiterhin eine Maske tragen, obwohl sie das nicht mehr müssen. Eine ältere Dame, die gerade aus einem Geschäft kommt, sagt, sie habe sich daran gewöhnt - außerdem fühle sie sich mit Maske sicherer. Ein paar Meter weiter in einem Kaufhaus tragen die meisten Kundinnen und Kunden eine Maske. Unter ihnen sind auch junge Leute. Eine Frau fällt auf, weil sie ohne Maske auf dem Weg zur Umkleidekabine ist. Sie strahlt und sagt, auf diesen Tag habe sie lange gewartet. Mit Maske habe sie beim Shoppen Kopfschmerzen bekommen. Jetzt fühle sie sich freier und besser.

Noch ein ungewohntes Bild: In einem Bad Kreuznacher Kaufhaus stöbern drei Damen - eine trägt eine Maske, die anderen beiden nicht. SWR Vanessa Siemers

In Bad Kreuznach haben sich zwei Damen ebenfalls dafür entschieden, die Maske im Kaufhaus auszulassen. Munter plaudernd suchen sie ein Sommerkleid aus. Aber auch in der Kurstadt tragen immer noch viele Menschen in den Geschäften eine Maske. Eine Frau sagt, sie habe Angst davor, sich mit dem Coronavirus anzustecken.

Im Verkauf bleibt die Maske noch

Viele Beschäftigte in den Supermärkten und Geschäften werden weiterhin eine Maske tragen. Auch, wenn keine allgemeine Pflicht mehr gilt. Annette Plachetka hat einen Schuhladen in der Mainzer Altstadt, sie ist zudem die Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Sie und ihr Team haben beschlossen, an der Maske festzuhalten. Es werde sich auch weiter getestet, sagt Plachetka.

Annette Plachetka und ihre Angestellten tragen in Mainz weiter Maske im Verkauf. SWR Corinna Lutz

Bei den anderen Händlerinnen und Händlern in Mainz sei es durchweg auch so, dass sie weiter Maske tragen werden, erzählt sie. Kundinnen und Kunden seien aber überall willkommen - ob mit oder ohne Maske.