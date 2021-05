Die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) empiehlt den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer für Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren ( zu). Das teilte sie in Amsterdam mit.

Der zuständige EMA-Ausschuss gab am Freitag grünes Licht für eine Erweiterung der Zulassung. Die endgültige Entscheidung muss nun noch von der Europäischen Kommission gefällt werden. Dies gilt aber als Formsache. Es ist der erste Impfstoff in der EU, der auch für Menschen unter 16 zugelassen ist.

"Wir haben Daten, die zeigen, dass die Anwendung bei Kindern sicher ist", sagte der EMA-Direktor für Impfstrategien, Marco Cavalleri. Ursprünglich war die Zulassungsentscheidung erst für Juni erwartet worden, die EMA hatte das Verfahren jedoch beschleunigt.

Bislang darf der Biontech/Pfizer-Impfstoff ab einem Alter von 16 Jahren verabreicht werden. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte ihre Notfall-Zulassung für Comirnaty bereits am 10. Mai auf 12- bis 15-Jährige ausgeweitet.

Studie zur Impfung bei Kindern belegt Wirksamkeit

Einer Studie des "New England Journal of Medicine" zufolge schützt der Biontech-Impfstoff auch Kinder zwischen 12 und 15 Jahren sicher vor einer Covid-19-Erkrankung. In der Untersuchung trat demnach bei mehr als 1.000 geimpften Kindern und Jugendlichen kein Covid-19-Fall auf, in der etwa gleichen großen, ungeimpften Kontroll-Gruppe waren es 16. Nach der Impfung sei es überwiegend allenfalls zu leichten Impfreaktionen wie Müdigkeit oder Kopfschmerzen gekommen, schreiben die Wissenschaftler.

Experten der Stiko noch zurückhaltend

Am Donnerstag hatten Bund und Länder vereinbart, dass Kinder ab 12 Jahre vom 7. Juni an gegen Corona geimpft werden können. Experten der Ständigen Impfkommission (Stiko), deren Einschätzungen in Deutschland als medizinischer Standard gelten, zeigten sich bisher allerdings zurückhaltend. Die Stiko will möglicherweise auch im Fall einer EMA-Zulassung keine allgemeine Impfempfehlung für alle Kinder geben, sondern nur für vorerkrankte Kinder.