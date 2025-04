Lebenslange Haft für Eltern gefordert - sie sollen 15-jährige Tochter getötet haben

Weil die Eltern mit dem Lebensstil der Tochter nicht klar kamen, sollen sie sie betäubt, gewürgt und bei Worms in den Rhein geworfen haben. Nun wurden die Plädoyers gehalten.

Es ist ein Verbrechen, das fassungslos macht. Am 16. Juni 2024 wurde am Rheinufer bei Worms-Rheindürkheim die Leiche einer 15-Jährigen aus Pirmasens gefunden. Schnell war klar, wer für die Tat verantwortlich gewesen sein soll: die Eltern der Jugendlichen.

Bereits am ersten Prozesstag gestand der 40-jährige Vater den Mord an seiner eigenen Tochter. Die 34-jährige Mutter dagegen behauptete, sie sei unschuldig. Die Staatsanwaltschaft geht jedoch davon aus, dass die Eltern gemeinsam den Mord begangen haben.

Während der Plädoyers saß der Vater teilnahmslos neben seinem Anwalt und seinem Dolmetscher. Die Mutter weinte oft. Teilweise wirkten ihre verzweifelten Blicke aber gespielt.

Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft

Laut Staatsanwaltschaft steht fest: Die Eltern hätten gemeinschaftlich und heimtückisch gehandelt und den Mord an ihrer Tochter zusammen geplant und durchgeführt. Dafür fordert die Staatsanwaltschaft für beide lebenslange Freiheitsstrafen. Auch die Nebenklage plädiert auf Mord.

Eltern sollen überfordert gewesen sein

In dem Plädoyer führt die Staatsanwaltschaft als mögliches Motiv eine völlige Überforderung der Eltern an. Die Tochter soll verschiedene Drogen genommen haben, gestohlen haben und gewalttätig geworden sein - auch gegen ihre Mutter. Sie sei in die falschen Kreise abgerutscht, so die Staatsanwaltschaft.

Die Eltern hätten immer wieder nach Hilfe gesucht und viele Male Kontakt zur Schule, der Polizei, dem Jugendamt und zur Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgenommen. Doch es sei ihnen wohl nicht genug geholfen worden, so die Staatsanwaltschaft weiter.

Die Eltern hätten ihre Tochter getötet, weil sie nicht mit ihr klar gekommen seien, ihnen niemand beigestanden habe, obwohl sie Hilfe gesucht hätten. Religiöse Gründe oder kulturelle Wertvorstellungen seien nicht das ausschlaggebende Motiv gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Die Familie stammt aus Afghanistan und lebt seit einigen Jahren in Pirmasens.

Zweifel an Aussage der Mutter

Während der Vater der 15-Jährigen zu Beginn des Prozesses ein Geständnis abgelegt hat, hat die Mutter über ihre Anwältin eine Erklärung vorlesen lassen. Darin steht, dass sie an der Ermordung der Tochter nicht beteiligt gewesen sei.

Sie sei zwar am Rheinufer in Worms dabei gewesen, habe jedoch weder etwas von einem Mordplan gewusst, noch habe sie gesehen, was mit ihrer Tochter passiert sei. Doch das glaubt die Staatsanwaltschaft nicht.

Nach der Auswertung der Mobiltelefone der Eltern, sei klar festgestellt worden, dass die Frau von der Tat gewusst habe und der Mann die gesamte Schuld auf sich nehmen wolle. Laut Staatsanwaltschaft habe die Mutter immer wieder "völlig abwegige Aussagen" gemacht, sie habe sich widersprochen. Es sei daher klar, dass sie erwiesenermaßen lüge.

Die Staatsanwaltschaft geht des Weiteren davon aus, dass die Frau ihren Mann für die Tat eingespannt hat. Sie soll ihn manipuliert und einen "Angsthasen und Nichtsnutz" genannt haben.

Verteidigung vom Vater plädiert ebenfalls auf Mord

Da der 40-jährige Vater bereits zum Beginn des Prozesses den Mord an seiner 15-jährigen Tochter gestanden hatte, ging der Verteidiger mit der Forderung der Staatsanwaltschaft mit: "Der Vater ist als Mörder zu bestrafen", sagte er.

Auch für ihn hätten sich in diesem Fall Abgründe aufgetan, sagte der Anwalt. Die Eltern seien "auf dem Weg in ein besseres Leben falsch abgebogen und krachend gescheitert".

Die Verteidigerin der Mutter forderte keine konkrete Strafe - sie will aber nicht, dass ihre Mandantin wegen Mordes verurteilt wird. Dafür weise der Fall noch zu viele Lücken auf.

Am Freitag soll am Landgericht in Mainz das Urteil fallen.