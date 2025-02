Weil ihnen offenbar der Lebenswandel ihrer 15-jährigen Tochter nicht gepasst hat, sollen die Eltern sie betäubt, gewürgt und bei Worms in den Rhein geworfen haben. Ab heute steht das Paar aus Pirmasens wegen gemeinschaftlichen Mordes vor Gericht.

Es ist ein Verbrechen, das fassungslos macht. Am 16. Juni 2024 wurde am Rheinufer bei Worms-Rheindürkheim die Leiche der 15-Jährigen aus Pirmasens gefunden. Schnell war klar, wer für die Tat mutmaßlich verantwortlich ist: Die Eltern des Mädchens. Der 40-jährige Vater und die 34-jährige Mutter stammen aus Afghanistan - leben seit mehreren Jahren in Pirmasens. Ab heute müssen sie sich vor dem Mainzer Landgericht wegen gemeinschaftlichen Mordes verantworten.

Betäubt, gewürgt und in den Rhein geworfen

Den Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft nach hat sich die Tat so abgespielt: Die Mutter hatte der Tochter zu Hause in Pirmasens Tabletten gegeben, die sie betäubten. Dann waren die Eltern mit ihrer "arglosen" Tochter, wie es in der Anklageschrift heißt, gut 100 Kilometer nach Worms-Rheindürkheim ans Rheinufer gefahren. Dort hatten sie ihr laut Staatsanwaltschaft noch einmal Medikamente verabreicht.

Die 15-Jährige sei zu diesem Zeitpunkt völlig hilflos gewesen. In diesem Zustand habe die Mutter ihr dann einen Schal um den Hals gelegt. Der Vater habe zugezogen und als die 15-Jährige bewusstlos war, habe er sie in den Rhein geworfen, wo sie ertrank. Laut Obduktion starb die Jugendliche an "Ertrinken in Kombination mit Gewalteinwirkung gegen den Hals". Die Obduktion ergab auch, dass sie vorher misshandelt worden war.

Die Mutter hatte sich selbst bei der Polizei gemeldet. Sie gab an, dass ihre Tochter umgebracht worden sein könnte. Als mutmaßlichen Täter nannte sie ihren Ehemann. Beide sitzen seit Juni in Untersuchungshaft.

Motiv: "Lebenswandel war Gefahr für die Familie"

Inwiefern die Tat mit dem kulturellen oder religiösen Hintergrund der Familie aus Afghanistan zusammenhängt, ist nicht ganz klar. Die Staatsanwaltschaft formuliert es in der Anklage wie folgt: Die Eltern hätten ihre Tochter getötet, weil sie mit ihrem Lebenswandel nicht einverstanden gewesen seien und dieser "eine Gefahr für das Familienleben" dargestellt habe. Die Staatsanwaltschaft schreibt in der Anklage aber auch, dass religiöse Gründe oder kulturelle Wertvorstellungen nicht das bestimmende Motiv gewesen seien.

Für den Mordprozess am Mainzer Landgericht sind zwölf Verhandlungstage bis Mitte April angesetzt.