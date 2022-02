Elisabeth-Langgässer-Preis für Kehlmann

Der Schriftsteller Daniel Kehlmann ist mit dem Elisabeth-Langgässer-Literaturpreis geehrt worden. Der 47-Jährige erhielt die mit 7.500 Euro ausgestattete Ehrung der Stadt Alzey für sein Gesamtwerk. Kultur-Staatssekretär Jürgen Hardeck (parteilos) nannte Kehlmann bei der Preis-Übergabe "eine Ausnahmeerscheinung in der Gegenwartsliteratur". Kehlmanns Werke gelten als überzeugende Beispiele moderner Literatur. Dadurch würden sie bereits bei Schulbuchverlagen als empfehlenswerte Lektüre für den Deutschunterricht der Oberstufe geführt, so Hardeck. Zu Kehlmanns bekanntesten Werken gehört "Die Vermessung der Welt". Der Elisabeth-Langgässer-Literaturpreis wird alle drei Jahre vergeben, zu Ehren der am 23. Februar 1899 in Alzey geborenen Autorin.