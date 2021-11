11.11.21: Diese Regeln gelten auf dem Mainzer Schillerplatz

per Mail teilen

Trotz Corona-Pandemie wird in Mainz am 11.11. um 11:11 Uhr auf dem Schillerplatz traditionsgemäß die Fastnacht eingeläutet. Mitfeiern dürfen allerdings nur Geimpfte und Genesene, Tickets gibt es keine mehr.

Nach einem Jahr Pause heißt es am Donnerstag in Mainz endlich wieder: Helau! Pünktlich um 11:11 Uhr läutet der Mainzer Carneval-Verein (MCV) die Fastnacht ein. Allerdings wird in diesem Jahr einiges anders sein.

Närrisches Grundgesetz wird auf der Bühne verlesen

Normalerweise gehört es zur Tradition, dass das närrische Grundgesetz auf dem Balkon des Osteiner Hofs verkündet wird. In diesem Jahr wird es allerdings auf der Bühne davor verlesen. Dort könne der Abstand zwischen den Beteiligten besser eingehalten werden. Auch die Zuschauer und Zuschauerinnen könnten so besser Abstand halten, da sie nicht so gedrängt unter dem Balkon stünden müssten.

Das närrische Grundgesetz wird eigentlich auf dem Balkon des Osteiner Hofs in der Mainzer Innenstadt verkündet. In diesem Jahr wird das Grundgesetz allerdings auf der Bühne verlesen. icture alliance / Andreas Arnold/dpa | Andreas Arnold

Wegen der Corona-Pandemie mussten im Vorfeld der Veranstaltung erstmal Tickets verkauft werden. Nach Angaben des Mainzer Carneval-Vereins wurden insgesamt 7.500 personalisierte Tickets verkauft. Zum Vergleich: Vor der Corona-Pandemie haben noch 11.000 Narren und Närrinnen auf dem Schillerplatz zusammen feiern können und das, ohne sich vorher ein Ticket zu kaufen.

2G auf dem Schillerplatz

Mitfeiern darf allerdings nur, wer entweder genesen oder geimpft ist. Ein negatives Testergebnis reicht nicht aus. Um sicherzugehen, dass sich wirklich nur Geimpfte oder Genesene auf dem Gelände aufhalten, wird der Schillerplatz eingezäunt.

Keine Maskenpflicht auf dem Schillerplatz am 11.11. SWR S. Schmelzer

An den insgesamt vier Eingängen (Gaustraße, Ballplatz, Ludwigstraße, Schillerdenkmal) werden laut MCV-Präsident Reinhard Urban Sicherheitskräfte den Einlass kontrollieren. Neben Personalausweis, Impf-/Genesungsnachweis und gültigem Ticket werden auch die Rucksäcke und Taschen kontrolliert.

Am Eingang bekommen die Narren und Närrinnen ein Bändchen, mit dem sie sich auf dem Schillerplatz frei bewegen können. Auch sei es gestattet, den Platz zu verlassen und wieder neu zu betreten.

Buntes Bühnenprogramm auf Mainzer Schillerplatz

Von 11 bis 18 Uhr gibt es auf dem Mainzer Schillerplatz ein buntes Bühnenprogramm mit Musik, Tanz und Gesang. Mit dabei sind unter anderem Thomas Neger und die Humbas, Oliver Mager sowie die Rotrockrappers. Einlass ist bereits ab 8 Uhr.

Hier noch einmal zusammengefasst die wichtigsten Regeln: Getränke und Essen dürfen nicht mitgenommen werden Es gilt die 2G-Regel – mitfeiern dürfen nur Geimpfte und Genesene Es besteht keine Maskenpflicht auf dem Platz Einlass ist nur mit gültigem Ticket Es gibt vier Eingänge: Gaustraße, Ballplatz, Ludwigstraße, Schillerdenkmal Auf dem gesamten Gelände gilt ein Glasverbot

Trotz neuer Corona-Verordnung gelten auf dem Schillerplatz in Mainz die 2G-Regeln. dpa Bildfunk picture alliance/Andreas Arnold/dpa

MCV hält an 2G-Regelung fest

Nach der neuen Corona-Verordnung des Landes dürfen Veranstaltungen im Freien unter 3G-Regeln stattfinden. Außerdem könne dabei auf Maskenpflicht, Zugangskontrollen und weitgehend auch auf Abstand verzichtet werden. MCV-Präsident Reinhard Urban steht diesen Lockerungen jedoch kritisch gegenüber. Aus diesem Grund hält der Mainzer Carneval-Verein auch weiterhin an der 2G-Regel fest.

"Ich trage aber die Verantwortung und die möchte ich so tragen, dass ich es auch guten Gewissens tun kann."

Er und die anderen Närrinnen und Narren wollten nicht in Kauf nehmen, dass sich Menschen gegenseitig mit dem Corona-Virus ansteckten und dann womöglich noch schwer erkrankten.