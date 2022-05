11-jähriger Fahrradfahrer nach Unfall schwer verletzt

per Mail teilen

In Worms ist ein 11-Jähriger am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Junge war nach Angaben der Polizei mit seinem Fahrrad in der Bingerstraße unterwegs, als er mit einem Transporter zusammenstieß. Wie die Polizei mitteilte, übersah der Fahrer des Transporters den Jungen und es kam zum Zusammenstoß. Der 11-Jährige stürzte daraufhin von seinem Fahrrad und verletzte sich dabei schwer. Er musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Fahrer des Transporters entfernte sich von der Unfallstelle, ohne dem Jungen zu helfen. Die Polizei Worms bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und dem Transporter geben können, sich zu melden.