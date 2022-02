Eklat bei Bus-Tarifverhandlungen

In den Tarifverhandlungen der privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz ist es am Wochenende in den Reihen der Arbeitnehmer-Vertreter zu einem Eklat gekommen. Hintergrund sind offenbar Uneinigkeiten zwischen der Gewerkschaft ver.di und dem Betriebsratsvorsitzenden der Stadtbus Gesellschaft Bad Kreuznach Rockel.

Streitpunkt war die richtige Vorgehensweise in den Tarifverhandlungen. Am vergangenen Freitag hatten sich die Arbeitgeber der privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz und ver.di nach monatelangem Tarifkonflikt geeinigt. Die Bad Kreuznacher Stadtbus-Fahrer wollten laut Rockel dennoch durchgehend weiterstreiken, bis die Einigung von den Arbeitgebern unterschrieben vorliegt. Die ver.di-Vertreter hingegen wollten den heutigen Montag abwarten und den Streik erst wieder aufnehmen, wenn die Arbeitgeber heute nicht den schriftlichen Entwurf der Einigung vorlegen. Dieses Hin und Her sei den Fahrgästen nicht vermittelbar, so Rockel. Deshalb hätten die Busfahrer in Bad Kreuznach nun beschlossen, vorerst gar nicht mehr zu streiken, auch, wenn ver.di in den kommenden Tagen wieder dazu aufrufen sollte.