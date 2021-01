Mehrere rheinhessische Winzer haben am Montag Eiswein gelesen. Wie das Landesuntersuchungsamt mitteilt, konnten aber nicht immer das erforderliche Mostgewicht nachgewiesen werden. Für Eiswein ist ein Mostgewicht von mindestens 120 Grad Oechsle vorgeschrieben. Acht Winzer in Rheinhessen hätten das geschafft, so eine Sprecherin des Landesuntersuchungsamts. Insgesamt seien rund 15.000 Liter Most zusammengekommen, der sich zur Eisweinherstellung eigne. Bereits Ende November hatten einige Winzer erfolgreich Eiswein gelesen. Ob noch weiterer Eiswein gelesen werden kann, ist unklar.