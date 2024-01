per Mail teilen

Das war knapp: Eine Eisplatte ist im Wormser Norden von einem Sattelzug gerutscht und in einen anderen Lkw eingeschlagen. Dessen Fahrer blieb unverletzt, der Schaden geht in die Tausende.

Eine hochgefährliche Situation hat ein Lkw-Fahrer in Worms gestern Abend erlebt. Der 61-Jährige war mit seinem Sattelzug im Industriegebiet im Norden der Stadt in Richtung B9 unterwegs.

In einer Kurve kam ihm der bislang unbekannte Fahrer eines anderen Sattelzugs mit Auflieger entgegen. Plötzlich löste sich eine größere Eisplatte von der Plane des Aufliegers und schlug im Frontbereich der Sattelzugmaschine des 61-Jährigen ein.

Große Eisbrocken lagen in Worms auf der Straße

Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Laut dem 61-Jährigen soll es sich um eine blaue Zugmaschine mit einem Auflieger mit grauer Plane gehandelt haben. Nach Angaben der Wormser Polizei muss es sich tatsächlich um eine sehr große Eisplatte gehandelt haben, denn auf der Straße hätten nach dem Unfall noch große Eisbrocken gelegen.

Die Platte sei zwischen Scheinwerfern und Windschutzscheibe in den entgegenkommenden Sattelzug eingeschlagen. Der Schaden beträgt laut Polizei mehrere Tausend Euro. Der Sattelzug konnte nicht mehr weiterfahren.

Eis muss von Fahrzeugen entfernt werden

Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass darauf hinzuweisen, dass alle Fahrzeuge vor Fahrtantritt von Schnee und Eis befreit werden müssen. Dies gelte insbesondere für Anhänger und Auflieger mit Planen.

Denn dort könnten sich bei längeren Standzeiten größere Mengen Wasser sowie Schnee ansammeln und gefrieren. Werde das Eis nicht vor Fahrtantritt beseitigt, könnten sich während der Fahrt Teile davon lösen und wie in diesem Fall Unfälle verursachen.

Polizei Worms bittet um Hinweise auf Unfall-Verursacher

Wer Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.