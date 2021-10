Eislaufhalle startet in die Saison

In der Eishalle am Bruchweg in Mainz beginnt die Saison. Dabei gilt die sogenannte 2G-plus-Regelung. Neben geimpften und genesenen Menschen sind 25 ungeimpfte zugelassen. Diese müssen einen negativen Corona-Schnelltest vorzeigen. Auf dem Eis brauchen Besucher keine Masken. Da man die letzte Saison nur einen Monat öffnen konnte, sei diese Saison nun sehr wichtig und man blicke ihr voller Zuversicht entgegen, so ein Sprecher der Eishalle. In Wiesbaden gibt es in diesem Winter dagegen keine Möglichkeit, Schlittschuh zu laufen. Der Betreiber der Eislaufbahn am Kurhaus begründet das mit Mehrkosten für die Kontrolle der Corona-Regeln, die nicht zu erwirtschaften seien.