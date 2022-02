Einzigartiges Stück: Ein eiserner Ring mit Gutenberg-Konterfei im Mainzer Museum

Im Mainzer Gutenberg-Museum kann ein neues, sehr seltenes Ausstellungsstück bewundert werden: Ein eiserner Fingerring mit dem Bildnis Gutenbergs.

Er sei erstaunlich leicht für einen Ring aus Eisen, sagt Annette Ludwig, die Direktorin des Mainzer Gutenberg-Museums. Die Ringgröße betrage 68. Das wichtigste aber an diesem Ring ist das filigran gearbeitete Bildnis des Erfinders des Buchdrucks: Johannes Gutenberg. "Ein einzigartiges und rares Exponat", bewertet Annette Ludwig das neueste Stück in der Ausstellung des Museums.

Der eiserne Gutenberg - ein Ring aus dem 19. Jahrhundert. Nun Teil der Ausstellung im Gutenberg-Museum. Stadt Mainz/Gutenbergmuseum

Eine Hommage an Gutenberg

Nach den Recherchen des Gutenberg-Museums wurde der Ring um 1850 in Berlin gefertigt. Jetzt wurde er in Frankreich wiedergefunden. Eine Frau aus dem Département Dordogene hatte sich an das Mainzer Museum gewandt, weil sie das Relief Gutenbergs auf dem Ring erkannt hatte. Dieser Ring sei eine Hommage an Johannes Gutenberg und sein Schaffen, der nun in der Dauerausstellung zu bewundern sei, heißt es in der Mitteilung des Museums.