Am zweiten Tag der Ladenöffnungen haben sich in Mainz erneut lange Warteschlangen vor den Geschäften gebildet. Auch in Worms wird weiter geshoppt, trotz eines Inzidenzwertes über 50.

Gerade vor den großen Ketten, wie hier vor der C&A-Filiale, bilden sich lange Warteschlangen. SWR

Nach der Öffnung des Einzelhandels am Montag bilden sich auch am Dienstag in Mainz wieder lange Warteschlangen vor Geschäften - nach Angaben der Stadt vor allem vor den Filialen großer Mode-Ketten in der Innenstadt. Deswegen seien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes unterwegs, um die Abstands- und Maskenpflicht zu kontrollieren.

Ordnungsamt kontrolliert Warteschlangen vor Läden

Dabei müssten sie die Wartenden immer wieder darauf hinweisen, auch in der Warteschlange Abstand zu halten. Bisher sei aber alles sehr gesittet zugegangen, und es habe keine nennenswerten Verstöße gegen die geltenden Regeln gegeben, so die Stadt. Die Abstandsregeln in den Geschäften zu kontrollieren könne das Ordnungsamt aber nicht leisten. Der jeweilige Ladenbesitzer sei selbst dafür zuständig, dass die Regeln eingehalten würden.

Hohe Inzidenz in Worms - Läden trotzdem geöffnet

Auch in Worms wird am Dienstag weiter geshoppt, obwohl der Inzidenzwert hier wieder über 50 liegt. Dies würde nach der aktuellen Corona-Verordnung eigentlich bedeuten: Das "normale" Shoppen in Worms müsste wieder eingestellt werden. Nur noch das Bestellen und Abholen wäre möglich. Dennoch haben derzeit mehr als 70 Prozent der Geschäfte geöffnet, so die Information aus dem Wormser Rathaus.

Wormser Geschäfte bleiben mindestens bis Donnerstag offen

Die Läden blieben auch auf jeden Fall bis zum Donnerstag offen, hieß es weiter von Seiten der Stadt. Die Verordnung sehe vor, dass der Inzidenzwert drei Tage lang beobachtet werden muss, nachdem er über 50 gestiegen ist. Sei der Wert dann immer noch so hoch, habe man noch zwei Tage, um die Geschäfte wieder für den Kundenverkehr zu schließen. Das, so hofft man in Worms, wird aber nicht passieren.

Einzelhändler erleichtert

Die Einzelhändler in der Region zeigten sich insgesamt erleichtert, dass wieder normal eingekauft werden darf. Eine Mainzer Schmuckhändlerin sagte dem SWR beispielsweise, sie habe zwar ein wenig online verkauft, aber der Internethandel habe das Geschäft nicht ersetzen können.

Im rheinhessischen Alzey blieb ein großer Ansturm wie in Mainz aus. Dennoch zeigte sich Modegeschäftsinhaber Christoph Schönenberger zufrieden. Er ist überzeugt, dass die Läden nun dauerhaft geöffnet bleiben. Seiner Meinung nach, handelten Einzelhändler und Kundschaft sehr verantwortungsbewusst.