Einzelhändler in Rheinhessen wollen am Montag ihre Geschäfte wieder aufmachen. Das sagten sie am Donnerstag. Grund seien niedrige Inzidenzwerte.

Der zuständige Einzelhandelsverband Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz legt dabei die derzeitigen Inzidenzahlen zugrunde. In Mainz liege der Wert seit über zwei Wochen stabil bei um die 30, also dürften Geschäfte aufmachen, so der Geschäftsführer des Verbands Thomas Scherer in einem Gespräch mit dem SWR. Er hoffe auf eine ganz klare Verordnung der Landesregierung, damit die Einzelhändler auch eine klare rechtliche Grundlage hätten.

Auch in Worms wollen Geschäfte öffnen

Der Center-Manager der Kaiser-Passage in Worms, Jens Buschbacher, will den Ladenbetreibern in der Einkaufspassage ebenfalls empfehlen, ihre Geschäfte aufzumachen. "Ich schicke meine Mannschaft am Montag auf´s Feld", sagte er wörtlich. "Und wenn wir wieder zumachen müssen, dann ist das halt so", sagt der Center-Manager. In der jetzigen Situation müsse man nach jedem Strohhalm greifen. Auch in Worms liegt der Inzidenzwert bei unter 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen.

Mainzer OB Ebling: "Brauchen keinen Jojo-Effekt"

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) hat die Ergebnisse der Bund-Länder-Konferenz begrüßt. Das sei endlich ein Schritt in die richtige Richtung und eine Perspektive für den Einzelhandel. Dass in Mainz aber bereits kommende Woche schon die Läden öffnen wollen, hält Ebling für verfrüht.

"Gerade Handel und Gastronomie brauchen jetzt keine Jojo-Effekte - auf zu, auf zu. Sie brauchen belastbare Schritte", so Ebling. Deshalb sollte man nicht gleich am Montag öffnen, sondern eine Perspektive für die nächsten Wochen zeigen, die möglichst verlässlich bleibe.