Mainzer Einzelhändler leiden unter 2G-Regel: Weniger Umsatz

Wer nicht geimpft oder genesen ist, kommt seit einer Woche in viele Geschäfte nicht rein. Die Mainzer Einzelhändler bekommen dadurch Probleme. Wie stark schadet 2G dem Geschäft?

“Mitten im Weihnachtsgeschäft tut 2G den Einzelhändlern in Mainz natürlich nicht gut”, sagt City-Managerin Sandra Klima. Eine Woche ist die Regel in Kraft – und sie hat Umsatzeinbußen gebracht.

Weniger Besucher, weniger Umsatz

Die Kundenfrequenz in der Stadt sei in der vergangenen Woche um 40 Prozent zurück gegangen, erläutert Klima. Das hätten Besucher-Messungen ergeben, die regelmäßig in der Innenstadt gemacht würden. Der Umsatzrückgang für die Einzelhändler liege einer Umfrage zufolge bei rund 35 Prozent.

Die Menschen seien durch die 2G-Regelung durchaus verunsichert und hätten weniger Lust zu shoppen, bilanziert Klima. Denn: Einfach von Laden zu Laden bummeln, hier und da kurz reinschauen, das geht in Zeiten der Pandemie nicht. Stattdessen: Impfnachweis am Eingang vorzeigen und Personalausweis präsentieren, das schrecke viele ab.

Das sagen Mainzer Einzelhändler zur 2G-Regel

Antje Schubert, „'s Fachl Mainz“: „2G ist für die Einzelhändler schon eine große Herausforderung. Der Großteil unserer Kunden ist sehr kooperativ, aber es gibt auch Menschen, die auf die Kontrollen unwirsch reagieren. Das ist nicht immer angenehm.“ SWR Lucretia Gather Bild in Detailansicht öffnen Martin Gräber, „Alpin Sportladen“: „Ich glaube die Leute sind nach der langen Pandemie-Zeit einiges gewöhnt. Viele haben an der Tür schon Impfausweis und Perso gezückt. Es wäre trotzdem schön, wenn die 2G-Regel nicht ewig gilt. An manchen Tagen kommt kaum jemand in den Laden.“ SWR Lucretia Gather Bild in Detailansicht öffnen Jana Blume, „Jana Blume Vintage“: „Ich hatte großen Respekt vor den Kontrollen, denn ich bin ja keine Polizistin und will auch niemanden ausschließen. Insgesamt ist die Situation für uns Einzelhändler schwierig. Das ist jetzt das zweite Weihnachtsgeschäft in der Pandemie.“ SWR Lucretia Gather Bild in Detailansicht öffnen Andreas Hofreuter, „Lichtstudio Nosotros“: „Ich halte die Regelung persönlich für sinnvoll. Es gibt Kunden, die wollen dann an der Tür bedient werden. Das mache ich nicht, ich bin da relativ strikt.“ SWR Lucretia Gather Bild in Detailansicht öffnen Frank Klehm, „Sport Fink“: „Es ist schwierig, wir haben schon Einbußen und es gibt auch manchmal Diskussionen an der Tür. Aber wir sind natürlich froh, dass wir geöffnet haben. Ich würde mir wünschen, dass die Pandemie endlich vorbei ist. Es geht schon langsam an die Nerven und an die Substanz.“ SWR Lucretia Gather Bild in Detailansicht öffnen

Mehr Personal nötig

Für die Einzelhändler bedeute die 2G-Regel in vielen Fällen auch, dass sie mehr Personal bräuchten. Denn gerade in größeren Geschäften müsse zusätzlich jemand abgestellt werden, der die Kundenkontrollen übernehme.

Doch die Citymanagerin sieht auch Positives: “Im Gegensatz zu anderen Städten in Rheinland-Pfalz steht Mainz noch ganz gut da. Der Weihnachtsmarkt ist nicht abgesagt worden und lockt zum Glück auch Besucher in die Stadt.”

Gut komme außerdem an, dass die Bändchen für den Weihnachtsmarkt seit dieser Woche auch für die Geschäfte gelten: “Das macht es den Einzelhändlern dann wenigstens ein bisschen leichter.”