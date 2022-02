per Mail teilen

Einzelhändler in der Region sind erleichtert: Ab heute dürfen wieder alle Kunden in die Geschäfte, auch wenn sie nicht gegen Corona geimpft oder genesen sind.

"Das wurde auch Zeit", sagte die Vorsitzende der Mainzer Werbegemeinschaft, Annette Plachetka. Für sie und ihre Kollegen sei es eine immense Erleichterung, dass die Kunden von Freitag an nur noch eine Maske tragen müssten, um einkaufen zu gehen.

"Müssen nicht mehr Ordnungsamt sein"

Auch dass die Zahl der Kunden, die einen Laden betreten dürfen, nicht mehr eingeschränkt ist, sieht sie als Vorteil. „Wir sind froh, dass wir nicht mehr die Polizei oder das Ordnungsamt sein müssen“, so Plachetka. Die Menschen könnten ihrer Einschätzung nach selbst darauf achten, wie voll ein Geschäft sei.

Einzige Vorgabe ist, dass die Kunden eine FFP2- oder medizinische Maske tragen müssen, wenn sie ein Geschäft betreten. Laut Plachetka trügen die meisten Einzelhändler freiwillig FFP2-Masken, um sich und ihre Kunden bestmöglich zu schützen.

Einzelhandel-Umsatz in Worms wegen Corona-Auflagen halbiert

Auch der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) hat sich bereits positiv zum Wegfall von 2G geäußert. Er sagte, dass der Umsatz des Einzelhandels in der Stadt wegen Corona in den vergangenen Monaten um die Hälfte zurückgegangen sei. Die Kunden seien zum Teil nach Hessen oder Baden-Württemberg abgewandert. Nun könnte wieder mehr Leben in der Innenstadt einkehren. Das gebe den Geschäften eine Bestandsmöglichkeit.